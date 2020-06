Museo di Palazzo Medici Riccardi, nuove aperture e visite guidate

Da giovedì 2 luglio il Museo di Palazzo Medici Riccardi amplia la sua proposta, estendendo l'apertura per cinque giorni settimanali – dal giovedì al lunedì – dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30).

Tornano anche le visite guidate a cura dell'Associazione MUS.E, che animeranno la permanenza dei visitatori nel museo rendendo il percorso di visita coinvolgente e appagante. L'appuntamento per le visite guidate è previsto nei giorni di sabato e domenica, con sei appuntamenti giornalieri negli orari 11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 16.00; 17.00.

Dal 2 luglio riapre anche la mostra "Peterson – Lavine Come as you are Kurt Cobain and the Grunge Revolution" prorogata fino al 18 ottobre. Anche in questo caso, al fine di contingentare gli ingressi, sarà obbligatoria la prenotazione.

Per l'accesso al museo e alla mostra rimane confermata l'adozione di protocolli specifici per consentire un accesso sicuro con ingresso da via Cavour n.3 e la prenotazione obbligatoria.

Prosegue anche la mostra "Tutankhamon – Viaggio verso l'eternità", visibile nella Galleria delle Carrozze con accesso da via Cavour n.5, che nel mese di luglio aprirà al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con prenotazione al numero +39 392 0863434.

Museo di Palazzo Medici Riccardi e mostra Peterson – Lavine Come as you are Kurt Cobain and the Grunge Revolution

Ingresso da via Cavour n. 3

Prenotazione obbligatoria per ingresso e visite guidate all'indirizzo mail info@palazzomediciriccardi.it (indicando nome, cognome, giorno, orario desiderato) o al numero 055 2760552 (dal lunedì al venerdì h. 9.00-13.30). E' necessario attendere conferma della prenotazione

Info palazzomediciriccardi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa