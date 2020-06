Partito Comunista Pisa sull'Aoup: "Solidarietà ai lavoratori"

Grazie alla denuncia di Cobas Pisa, abbiamo saputo come l'AOUP, conseguentemente alla richiesta della Regione Toscana di "riorganizzare" certe tipologie di servizi, abbia indetto una gara d'appalto per cui dal 1° luglio verranno sostanzialmente affidate ai privati le attività del call-center, alcune accettazioni per prestazioni radiologiche e le attività di pretriage-accoglienza presso il pronto soccorso. Questo senza consultazione con le parti sindacali e i lavoratori, contro l'insegnamento che l'emergenza covid-19 ci ha trasmesso, ovvero come senza strutture pubbliche il contenimento del virus sarebbe stato Impossibile. Le difficoltà nel trattamento dei malati, il rischio di collasso del sistema sanitario nazionale, la mancanza di strutture ed apparecchiature per far fronte all'emergenza, sono diretta conseguenza di una politica che da quasi trent'anni prosegue sulla strada della privatizzazione e dello smantellamento della cosa pubblica, salvo poi chiamare "eroi" quelli che hanno costretto a lavorare sottodimensionati, precari, recentemente in alcuni casi senza DPI.

La nostra solidarietà ai lavoratori che saranno ricollocati e alle forze sindacali che hanno denunciato queste ennesima scelta a danno dei cittadini e dei lavoratori.

Fonte: Partito comunista Pisa