Premio Aramini, celebrazione senza pubblico nel post-emergenza

Empoli non si dimentica di celebrare lo sport cittadino dello scorso anno. La cerimonia ufficiale è da sempre una grande festa per tutta la città, per tutta la comunità che si stringe attorno ai suoi campioni. Purtroppo, la pandemia per il Covid-19 ha rimescolato le carte e la miscellanea di discipline, squadre, società, singoli che dedicano allo sport la loro vita, il loro tempo libero, si è fermata. Così che l’evento, programmato per il 23 marzo scorso, è stato annullato con rinvio a data da destinarsi.

Adesso però, il Comune di Empoli vuole assegnare il premio ‘Albano Aramini-Una città per lo sport’ con una cerimonia di consegna dai toni minori, in maniera semplice, più intima, senza l’affezionato pubblico, senza le centinaia di persone che ogni anno attendevano questa manifestazione, ormai diventata un classico nella vita di tutti gli empolesi, ma soltanto con gli atleti e i personaggi premiati.

«Quest'anno a causa del Covid non abbiamo potuto organizzare la grande festa del Premio Aramini al cinema La Perla come facciamo di consueto – ha dichiarato Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del Comune di Empoli -. Ci è sembrato giusto però che i vincitori dell'ultima edizione del premio potessero essere celebrati. In maniera un po' più sobria, anche per rispetto alle vittime della pandemia vogliamo dare un segnale di speranza e di ripartenza (con tutte le precauzioni) dello sport».

Il premio ‘Una città per lo sport’, dedicato ad Albano Aramini si ripete ormai dal lontano 1996, un appuntamento ormai classico e atteso da tutti gli empolesi.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 luglio 2020 alle 18 nella sala consiliare, al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa,41, come detto senza la presenza del pubblico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa