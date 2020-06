Premio Mangia 2020 all'Aou Senese: "Legame indissolubile tra città e ospedale"

«Orgoglio e gratitudine». Sono questi i sentimenti espressi dalla direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per ringraziare la città di Siena, il Concistoro del Monte del Mangia, e quindi sindaco, rettore dell’Università degli Studi, Magistrato delle Contrade e Gruppo Autonomo Stampa Senese, per il conferimento del premio Mangia 2020.

«Il personale del policlinico Santa Maria alle Scotte, così come tutto il comparto sanitario del Sistema Sanitario Regionale, ha affrontato e sta tutt’ora attraversando un periodo storico intenso, di sacrifici e di grande lavoro. In tutto questo, la vicinanza della città e delle sue istituzioni, dei cittadini e anche delle sue Contrade, è stata un fattore di fondamentale importanza: una componente essenziale che ha supportato da vicino il nostro ospedale per affrontare la difficile battaglia contro il Covid-19. Per tutti questi motivi – conclude la direzione dell’Aou Senese –, siamo estremamente felici di poter condividere con i colleghi di tutta la sanità senese questo riconoscimento, il più importante a livello cittadino: un’ulteriore dimostrazione del rapporto, forte e indissolubile, che lega la città di Siena al suo ospedale».

Fonte: Policlinico Santa Maria alle Scotte - Ufficio stampa