Primo consiglio comunale in presenza fisica a Cerreto Guidi, il punto sul post-covid

Nel corso del Consiglio comunale di Cerreto Guidi tenuto nei giorni scorsi per la prima volta, dopo la chiusura, in presenza fisica, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha ringraziato i consiglieri per la disponibilità data e per aver proseguito anche nei difficili mesi dell’emergenza l’attività consiliare.

Sono stati espressi ringraziamenti per la struttura comunale e per il CED che si sono adoperati per la riapertura al pubblico del Palazzo comunale nel rispetto di un rigoroso protocollo di sicurezza.

Nelle comunicazioni il Sindaco ha tenuto a ribadire come siano ripartiti nonostante le difficoltà, molti servizi. In particolare quelli educativi con “E-state al Ciaf” per i ragazzi delle Primarie e con i centri estivi 3-6 anni e quelli per i piccoli fra i 12 e i 36 mesi.

E’ stata anche attivata l’assistenza domiciliare, mentre è proseguito lo sforzo per l’organizzazione degli spazi in vista della riapertura delle scuole a settembre.

Riprese anche le opere pubbliche che erano in corso, con particolare riferimento a quelle relative alla nuova scuola, al Giubileo della luce, alla pubblica illuminazione, alla sistemazione della piazza antistante il Palazzo comunale e i marciapiedi. Sono praticamente conclusi i lavori per la nuova Biblioteca e per la riqualificazione di Piazza Nenni, a Stabbia.

La seduta è stata poi dedicata alle questioni di bilancio con la relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2019 e all’approvazione del rendiconto finanziario, economico e patrimoniale.

“Approvato il risultato di amministrazione 2019, colgo l’occasione per ringraziare la nostra ragioneria per l’impegno profuso- commenta il Sindaco- superata la fase più critica dell’emergenza, abbiamo riattivato servizi ed opere pubbliche e rilanciato con forza l’impegno di mandato per la realizzazione del programma. Per il 2020 avremo modo di fare aggiornamenti sulle entrate, sull’andamento del nostro bilancio, su tutto ciò che in virtù della pandemia abbiamo dovuto ricalibrare e rivedere. Certo è che non ci siamo mai fermati e che stiamo seguendo tutti i giorni le azioni sia per riaprire le scuole, sia per garantire i servizi e le opere”.

