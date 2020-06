Rsa Gambassi Terme, riapertura dopo l'ok dell'Asl

Riapre la Rsa Gino Incontri di Gambassi Terme. L'annuncio arriva dal sindaco Paolo Campinoti, dopo una dura battaglia legale arrivata fino al Tar per valutare la legittimità delle sospensioni delle autorizzazioni all'esercizio.

La riapertura non è casuale: "Le ispezioni ASL e i nuovi protocolli adottati hanno fatto sì che ieri sera giungesse in comune il nulla osta", spiega Campinoti. "Un ultimo tassello che ricompone Gambassi Terme e che era atteso dalla comunità, dagli ospiti, costretti a emigrare e dai tanti lavoratori che ne fanno parte. [...] La nostra RSA può ripartire e tornare a far parte integrante della realtà gambassina". Infatti gli ospiti contagiati dal Covid-19 erano stati costretti a emigrare in parte all'ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, struttura designata per i contagiati, e a Villa Agostina a Certaldo.

Ricordiamo che tutti e 35 gli ospiti erano risultati positivi al coronavirus, come pure 13 operatori su 26 e 5 suore su 6. Quattro ospiti sono deceduti. Nonostante la riapertura, rimane la battaglia legale al tribunale amministrativo.