Rigenerazione urbana, con Anci Toscana il progetto T-Factor

Ha preso concretamente il via stamani con il primo meeting on line "T-Factor", innovativo progetto europeo coordinato da Anci Toscana sulla rigenerazione urbana. L'obiettivo è quello di sviluppare un modello di intervento per "riempire di azione" il tempo di attesa negli interventi di rigenerazione urbana, ossia il tempo che intercorre tra l'adozione di un piano di rigenerazione e la sua effettiva realizzazione. Il progetto, finanziato nell'ambito di Horizon 2020, intende mostrare come risorse culturali, creatività e ampio coinvolgimento di tutti i principali attori nella vita della città, inclusi i cittadini, possano innescare potenti processi di rigenerazione urbana che allo stesso tempo siano grimaldello di processi di innovazione sociale e rilancio economico sostenibile.

Il progetto osserverà alcuni processi di rigenerazione nella loro fase iniziale in aree urbane pilota a Londra, Bilbao, Amsterdam, Kaunas, Milano e Lisbona, e fornirà ai partenariati pubblico privati su cui si fondano un'opportunità per sviluppare competenze finalizzate ad approcci radicalmente nuovi allo sviluppo sostenibile delle città. T-Factor lavorerà attraverso una comunità internazionale di pratica, offrendo un modello innovativo che creerà collaborazioni multiple tra le città pilota, i centri culturali e creativi avanzati, le università, le imprese e le organizzazioni sociali che collaborano al progetto, in modo da formare un movimento internazionale di rafforzamento delle capacità e co-creazione di conoscenze.

Oltre ad Anci Toscana, l'altro partner toscano del progetto è LAMA Development and Cooperation Agency, che porterà nel progetto l'esperienza acquisita nell'ambito degli interventi in corso nell'area Manifattura Tabacchi a Firenze e le proprie competenze per accompagnare processi di rigenerazione sostenibile delle città.

Fonte: Ufficio stampa