"Grazie a tutti i cerretesi": la solidarietà non si ferma

Già nelle settimane scorse l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi aveva ringraziato le aziende e i singoli cittadini che a vario titolo si erano adoperati in favore della comunità con donazione di mascherine, guanti, dispenser gel, ect.

Sebbene la fase emergenziale si stia esaurendo, la solidarietà non si ferma, come dimostra l’impegno dello Scatolificio Sabatini di Pieve a Ripoli che ha messo a disposizione un significativo quantitativo di scatole.

“Quello dello Scatolificio Sabatini è solo l’ultimo esempio in ordine di tempo della vicinanza che in tanti hanno dimostrato in queste settimane – commenta il Sindaco Simona Rossetti- dimostrando attenzione e sensibilità. Per questo è doveroso ribadire un ringraziamento sentito per tutti coloro che in momenti e in forme diversi, ma con la stessa generosità, si sono spesi in favore della comunità in settimane così difficili”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa