Ruby Falls, presentazione e incontro con Flavia Biondi a Decimo Pianeta

Sabato 27 giugno Flavia Biondi sarà ospite alla fumetteria Decimo Pianeta di Certaldo, per l'uscita del suo ultimo libro 'Ruby Falls'.

Chi è Flavia Biondi

Flavia Biondi nasce a Castelfiorentino (FI) nel 1988. Fin da sempre appassionata di storie che raccontano le vicende del quotidiano lavora ai suoi fumetti tutti incentrati su personaggi all’apparenza modesta ma dal grande cuore. Dopo il diploma artistico e la laurea triennale presso L’accademia di Belle Arti di Bologna in Fumetto e Illustrazione collabora con varie etichette di autoproduzione. Nel 2012 assieme a sette colleghi “accademici” fonda l’etichetta Manticora Autoproduzioni che pubblica la sua prima antologia, Sindrome, l’anno stesso. Dopo esser stata segnalata dal concorso Komikazen 2011 collabora con la casa editrice Renbooks alla realizzazione del suo primo volume, "Barba di Perle", che vede la luce nel dicembre 2012. Con Manticora nel 2013 realizza Tenebre, storia dalle tinte scure, realizzata assieme al collega Francesco de Stena, e partecipa alla seconda antologia del gruppo, Feral Children (2014) con una storia sui bambini selvaggi. Sempre nel 2014 per Renbooks pubblica "L’orgoglio di Leone", graphic novel a tema LGBT ambientata fra Siena, Roma e Genova. Nel 2015, per i tipi di Bao Publishing, pubblica il graphic novel "La Generazione". Recentemente ha collaborato come illustratrice e copertinista all’antologia di Manticora "Le Piccole Morti". Nel 2017, è uscito il suo secondo graphic novel per BAO Publishing, "La Giusta Mezura".

L'incontro alla fumetteria Decimo Pianeta

La fumetteria Decimo Pianeta (Viale Mario Fabiani 19 - Certaldo), anche in questi mesi di distanziamento sociale, continua la sua promozione del mondo del fumetto. Attiva da anni come punto vendita e centro culturale, da sempre attenta ai nuovi artisti e alle nuove tendenze del mercato è lieta di ospitare in diretta sulla sua pagina facebook l'autrice Flavia Biondi.

L'occasione è l'uscita del suo ultimo suo lavoro "Ruby Falls" con i testi di Ann Nocenti. Sarà possibile fare domande in diretta all'autrice. In negozio è disponibile il libro presentato e i suoi precedenti lavori.

L'ultimo lavoro di Biondi: "Ruby Falls"

Lana è un’indecisa, un’immatura, una cui vanno stretti tanto il sonnolento paesino dove è nata e vive, Ruby Falls, quanto i suoi stessi panni. Comincia le cose e le lascia a metà, non ha direzione. Quando però la nonna, ricoverata in Casa di riposo e poco lucida, parla di un omicidio cui avrebbe assistito da bambina, Lana per qualche motivo le crede, e comincia a indagare.

Sollevare le pietre del passato rivela spesso verità scomode, e non è detto che a tutti faccia piacere. Il pericolo si fa inevitabile e Lana, aiutata dalla sua ragazza, l’acrobata Blair, non avrà più scelta e dovrà, per una volta, andare a fondo della faccenda, se vuole salvarsi la vita. La storia di tre generazioni incompiute di donne della stessa famiglia, un thriller che scavalca i limiti del tempo e diventa un classico istantaneo, scritto dalla leggendaria sceneggiatrice Ann Nocenti e disegnato da Flavia Biondi, per la prima volta alle prese con un progetto americano, che le è valso il plauso di nomi come Emil Ferris e Jeff Lemire.

Il volume ha una copertina realizzata in esclusiva da Flavia per l’edizione italiana. L'evento è organizzato in collaborazione con l'editore Bao Publishing

