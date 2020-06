Moda e dispositivi anti-covid, 45 anni per Sanser: "Noi ci siamo"

Quarantacinque anni e neppure una ruga. Sanser, storica azienda di San Miniato, ha festeggiato l'anniversario della nascita e lo ha fatto in bello stile, pur rispettando il protocollo anticontagio. Nella sede di via Amaddio Caponi in zona industriale Il Castellonchio sono state spente le quarantacinque candeline alla presenza non solo del sindaco Simone Giglioli e del consigliere regionale Antonio Mazzeo, ma anche del presidente del Consiglio Regionale e candidato per il centrosinistra alla carica di governatore Eugenio Giani. Il regalo arriva dal Comune: una cartella celebrativa, una pergamena e una medaglia speciale.

Sanser è nata nel 1975 e da allora è stato un crescendo, a oggi conta circa quaranta dipendenti. Si occupa di tessile e ha "un occhio alla tradizione e uno all'innovazione", come è stato ricordato durante le celebrazioni. Durante il periodo Covid-19 Sanser non è stata solo moda, ma anche solidarietà e sicurezza: ha riconvertito la produzione e donato mascherine al Comune di San Miniato, alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e a altre realtà della zona come la Casa Verde o la Del Campana Guazzesi. Ha ripreso la sua attività in ambito moda ma mantiene in piedi anche la parte 'sanitaria'.

"È un traguardo importante per la nostra azienda, a conduzione familiare. Crediamo nella struttura e negli investimenti. A marzo abbiamo riconvertito in pochi giorni la Sanser, da allora abbiamo prodotto centinaia di migliaia di dispositivi di protezione. Siamo fieri di aver dato una mano. Speriamo che il Covid non decolli di nuovo, ma noi siamo pronti e ci siamo" ha detto il titolare Marco Sereni, che ha colto l'occasione anche per presentare la nuova sede di via Capponi, attiva dallo scorso novembre dopo i decenni in via Volta.

Soddisfatti anche Giglioli e Mazzeo: "È importante avere sul territorio una realtà così, che tra l'altro ha aiutato anche la gente di San Miniato durante la pandemia. Da qui si riparte per il rilancio delle aziende dopo lo stop per il Coronavirus. Non è stato un lavoro facile quello di Sanser ma è stato esemplare. Ringraziamo l'azienda, un modello di governo e organizzazione per le imprese che operano sul territorio".

Giani ha concluso: "La Toscana è la regione della laboriosità e del genio creativo e lo dimostra ancora. Sanser è un esempio di ricerca e volontà, oltre a creatività e onestà. Il fatto di aver colto subito il 'cambio' dovuto al Covid è un punto a favore dell'azienda. La nostra società civile genera fenomeni importanti come quello di Sanser".

Gianmarco Lotti