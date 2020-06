Serristori, in via di attivazione la Struttura Semplice di Pronto Soccorso

A seguito della FASE 2 della pandemia in tutti i territori si stanno riorganizzando e riattivando i vari servizi di cui si era programmata l’evoluzione o la riorganizzazione in epoca pre-Covid. A tale riguardo l’AUSL Toscana Centro comunica che, come già da tempo preannunciato e programmato, attiverà la Struttura Semplice di Pronto Soccorso dell’Ospedale Serristori, conferendo ad un dirigente la responsabilità organizzativa del coordinamento della SOS del Pronto Soccorso, assegnandogli uno specifico organico per l’apertura H 24 del pronto Soccorso stesso.

Da tempo era programmata tale evoluzione organizzativa del Pronto Soccorso di Figline, in coincidenza con l’apertura del Nuovo DEA dell’Ospedale SMA, in quanto i due Pronti Soccorsi dei 2 Ospedali sono necessariamente integrati sul piano funzionale e organizzativo, cosi come lo sono anche tutte le altre attività specialistiche, mediche e chirurgiche, nel segno della migliore appropriatezza dei percorsi diagnostici e terapeutico - assistenziale dei cittadini residenti nelle aree di riferimento dei due Ospedali.

L’emergenza pandemica ha imposto un diverso e temporaneo utilizzo di entrambi gli Ospedali e dei rispettivi Pronto Soccorso che hanno dovuto temporaneamente affrontare l’emergenza in maniera coesa e complementare.

L’AUSL Toscana Centro ringrazia tutti gli operatori e i cittadini che hanno compreso le peculiarità del momento, ribadendo gli ottimi risultati raggiunti nel fronteggiare la pandemia, ed è felice di poter annunciare che l’appuntamento previsto, necessariamente rinviato rispetto alle aspettative, per la riorganizzazione dei Pronto Soccorso di entrambi gli ospedali è finalmente giunto e si potrà realizzare il 20 luglio.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa