Sindaci preferiti da Beppe Sala: "Brenda Barnini a Empoli ed Eric Garcetti a Los Angeles"

Per Brenda Barnini arriva un endorsement (un sostegno, per chi non mastica l'inglese) da parte del sindaco di Milano Beppe Sala. Nella prima puntata della trasmissione Comedy Central News su Sky, condotto dalla comica Michela Giraud, il primo cittadino di Milano è stato ospite per un'intervista tra il serio e il faceto. Tra le tante domande accompagnate da 'regali' ironici inviati a Sala, Giraud ha chiesto a Sala (min. 23.20) quali sono i suoi sindaci preferiti.



La risposta per l'Italia è stata proprio il sindaco di Empoli, pronunciato Bernini per un lapsus, ma il riferimento è inequivocabile. "È appena diventata mamma ed è proprio brava", ha aggiunto Sala. Per gli omologhi esteri, Sala è arrivato oltreoceano citando il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, primo a essere di religione ebraica e tra i più giovani da oltre un secolo.

Insieme ai Sindaci @BeppeSala Emilio Del Bono, Federico Pizzarotti e Elena Piastra per sostenere @mattpalazzi Sindaco di Mantova #palazzi2020 pic.twitter.com/Yq021m36ET — Brenda Barnini (@BrendaBarnini) October 17, 2019

Barnini ha incontrato Sala lo scorso 17 ottobre 2019 per un incontro a sostegno di Mattia Palazzi, sindaco di Mantova che concorreva per il suo secondo mandato.

Elia Billero