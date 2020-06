Sindaco Giurlani con la febbre, salta udienza in tribunale per misure anti-Covid

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani si è presentato in tribunale a Pistoia con qualche linea di febbre e l'udienza è stata annullatta per le procedure legate all'emergenza Covid. Giurlani è accusato di peculato: secondo l'accusa , dal 2012 al 2016, si sarebbe appropriato di oltre 700mila euro di denaro pubblico sottraendolo dai conti dell'Uncem. Giurlani è stato rieletto sindaco di Pescia nel 2018, precisamentte il 24 giugno, dopo le dimissioni del 2017 proprio in seguito allo scoppio del caso. In un video pubblicato oggi, Giurlani ha rassicurato i cittadini: "Ho fatto il tampone".