Tavolo sociale, ripresa l’attività 'in presenza' a Castelfiorentino

Aiutare le famiglie bisognose, attraverso la distribuzione di generi alimentari e farmaci, anche a domicilio. E’ questo l’obiettivo principale del Tavolo Sociale, una cabina di regia che vede il Comune di Castelfiorentino svolgere un ruolo di coordinamento nella fitta rete associativa presente nel territorio e che questa mattina si è riunito nella sala rossa del Municipio per fare il punto della situazione: un confronto aperto sull’attività svolta durante il periodo dell’emergenza, ma soprattutto l’avvio della programmazione delle nuove iniziative per andare incontro ai bisogni delle persone, sempre più stringenti anche a causa del difficile momento che l’Italia sta attraversando.

All’incontro di questa mattina erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi, il presidente della Prociv Arci, Marco Cappellini, il presidente del Lions Club Certaldo Boccaccio, Paolo Sabatini, il presidente della sezione soci Coop Castelfiorentino, Carlo Vezzosi (per la sezione soci era presente anche Giovanni Occhipinti che si occupa del sociale), Andrea Taccetti (Misericordia – Banco Alimentare), Eros Coli (Caritas), Gabriella Cantini (Auser), Enrica Guarducci (associazione “Vecchie e nuove povertà”), Giampiero Longaresi (Auser). In collegamento telematico sono intervenute anche Chiara Salvadori (Arci “Il pane e le rose”) e Giovanni Buselli (coordinamento assistenti sociali)

All’incontro, particolarmente ricco di spunti, è stato fatto un resoconto del lavoro svolto nell’ultimo difficile periodo di emergenza sanitaria e sono state gettate le basi dell’attività futura, nella comune consapevolezza che i bisogni della popolazione – come ha ricordato l’Assessore Tafi – sono “letteralmente esplosi”.

“È stato un confronto costruttivo – precisa l’Assessore Alessandro Tafi – per valutare insieme tutte le criticità affrontate in questo periodo e gettare le basi dell’attività futura, mantenendo fermo il principio della complementarietà nella gestione delle risorse e degli interventi, per dare risposte commisurate ai reali bisogni della popolazione, evitando sovrapposizioni. Ci siamo dati un mese di tempo – prosegue Tafi – per elaborare il programma che porteremo avanti fino alla fine dell’anno. Il prossimo incontro è già stato fissato per il 23 luglio”.

