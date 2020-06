Tornano a erogare acqua i fontanelli presenti a Siena

Tornano a erogare acqua i 5 fontanelli presenti sul territorio comunale. A partire da domani, 26 giugno, saranno infatti riattivati gli erogatori, dopo il lungo stop imposto dall'emergenza Covid 19.

<<Il ritorno alla normalità passa anche dalla riapertura dei fontanelli che distribuiscono acqua potabile soprattutto in considerazione dell’ondata di caldo appena arrivata>>, spiegano l’assessore all’Ambiente, Silvia Buzzichelli, e l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese. <<Chiaramente – aggiungono – chi usufruisce degli erogatori dovrà rispettare le norme sanitarie anticontagio come, ad esempio, evitare assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale>>.

Il via libera alla riapertura è stato dato dopo la sanificazione delle strutture e l’analisi della qualità delle acque per i cinque erogatori che si trovano a Colonna San Marco, Taverne d’Arbia, Isola d’Arbia, San Miniato e Via Napoli

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa