Abilitazione venatoria, c’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi agli esami

Ultimi giorni disponibili per poter partecipare agli esami di abilitazione venatoria in Toscana. La scadenza per l’iscrizione è infatti fissata per il prossimo 30 giugno.

Gli esami inizieranno una settimana più tardi, l’8 luglio. Ogni sede territoriale provvederà a pubblicare le date, i luoghi e gli orari di svolgimento delle singole sessioni di esame e l'elenco dei candidati ad esse convocati. Gli esami si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili a questo link: https://www.regione.toscana.it/-/esame-per-l-abilitazione-all-esercizio-venatorio-2020

Fonte: Regione Toscana