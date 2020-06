Concepiscono la figlia per abusarne sessualmente, condannati

Hanno concepito una bambina per abusarne sessualmente. Un 40enne del Grossetano e una donna umbra sono stati arrestati nei mesi scorsi e condannati in abbreviato dal tribunale di Firenze. Per l'uomo la condanna è di 9 anni, per la partner 6 anni.

Un'altra donna emiliana è stata condannata a sei anni. La donna avrebbe abusato della propria figlia per soddisfare le richieste del grossetano, a cui avrebbe inviato foto pedopornografiche in cambio di denaro.

Le indagini che hanno portato agli arresti prima e poi al processo sono partite da accertamenti sul 40enne, da tempo sotto la lente degli investigatori. Dall'esame delle chat di WhatsApp è stata messa in luce, stando alle parole del gip, "la raccapricciante e gravissima reificazione delle due piccolissime bambine, meri oggetti sessuali dei tre adulti".

Il 40enne era stato condannato a due anni e quattro mesi per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico nel novembre 2019. Nel 2006 un'altra condanna: un anno e sei mesi per pornografia minorile. Durante la perquisizione in casa sua furono trovati anche bambolotti riproducenti neonati.