Centri estivi Calcinaia, sostegno da 15mila euro

Pubblicato il bando comunale per sostenere tutte quelle realtà che vorranno realizzare centri estivi, anche privati, nel nostro territorio per dare una mano a quelle famiglie che, dopo l’emergenza epidemiologica, hanno necessità di avere un valido supporto per l’accudimento dei propri figli.

Il Comune di Calcinaia ha deciso di dare il suo contributo e ha stanziato 15.000 € per finanziare associazioni, organizzazioni, imprese che entro il prossimo 4 Luglio (alle ore13.00) presenteranno al Protocollo dell’Ente domanda, con relativa documentazione, per avviare nel periodo giugno-settembre 2020 i centri estivi nel territorio comunale, naturalmente nel pieno rispetto di tutte le disposizioni Anti-Covid previste dalla normativa vigente.

L’amministrazione assegnerà risorse dirette che arriveranno fino ad un massimo di 2.500 € per ciascun soggetto partecipante e mette a disposizione anche risorse indirette come l’uso gratuito di beni immobili di proprietà dell’ente per lo svolgimento dell’attività ammessa a finanziamento.

Per sapere tutto sul Bando è sufficiente leggerlo in allegato alla notizia pubblicata sul sito istituzionale www.comune.calcinaia.pi.it

Per eventuali chiarimenti è invece sufficiente rivolgersi al numero telefonico 0587/265469 o a queste mail: servizi.sociali@comune.calcinaia.pi.it oppure s.biasci@comune.calcinaia.pi.it

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa