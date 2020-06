Chiusa via Mariti verso viale Redi per la manutenzione di un'antenna

Per effettuare la manutenzione di un'antenna domani sabato 27 giugno sarà istituito un divieto di transito in via Mariti. Il tratto interessato è quello tra il numero civico 5/Q e via Buonsignori nella semicarreggiata in direzione di viale Redi. Il provvedimento sarà in vigore in orario 9-19. Itinerario alternativo da piazza Dalmazia verso viale Redi: via del Ponte di Mezzo-via Carlo del Prete-via Pionieri dell'Aviazione-via di Novoli-viale Redi; oppure via del Ponte di Mezzo-via Odorico da Pordenone-via Circondaria-via Buonsignori-viale Redi. Itinerario alternativo per la direttrice proveniente da via Forlanini/via del Ponte di Mezzo verso viale Redi: via del Ponte di Mezzo (direzione Circondaria)-via Odorico da Pordenone-via Circondaria-via Buonsignori-viale Redi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa