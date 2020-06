Cimitero ebraico Livorno, riprendono le visite guidate

La Comunità ebraica di Livorno e Amaranta sono lieti di riprendere le visite guidate nei siti ebraici più significativi di Livorno. Domenica 28 giugno alle ore 10.00 sarà possibile visitare il Cimitero monumentale ebraico di Viale Ippolito Nievo. Per prenotare telefonare al 3208887044 o scrivere a amarantaservice@tiscali.it.

Questo Cimitero inaugurato nel 1840 è frutto di quella politica cimiteriale iniziata in Toscana dal Granduca illuminato Pietro Leopoldo, portata avanti da Napoleone e ripresa dai Lorena, dopo la Restaurazione.

Il Cimitero si estende in vasta area e ospita circa 4.000 sepolture. Vi si accede da viale Ippolito Nievo, attraverso una maestosa cancellata in ghisa decorata edue piccole porte ai lati

Qui riposano all’ombra dei cipressi i grandi saggi di Livorno: circa cinquanta rabbini tra cui Koriot ed Elia Benamozegh. Qui sono seppelliti molti membri della famiglia di Amedeo Modigliani, vi è la cappella degli Attias, una ricca famiglia che possedeva una lussuosa villa nella piazza che ora porta il suo nome, dei Chayes, dei Corcos. Le sepolture presentano una ricca simbologia classica nella forma a obelisco, a sarcofago, a tempietto e nelle decorazioni: la falena notturna, la clessidra alata, le capsule dell’oppio, le faci. I sepolcri più ricchi sono ornati da stemmi parlanti, non nobiliari ma familiari che rappresentano le attività di famiglia o il cognome e da simboli legati alle attività svolte dal defunto. Durante la visita guidata sarà ripercorsa la storia dell’importante comunità ebraica di Livorno dalle Livornine ad oggi e saranno presentati i personaggi più importanti qui seppelliti. Per allietare questa nuova apertura ad ogni visitatore sarà donato un panino dolce con uvetta preparato per l’occasione dalla cuoca della Comunità ebraica di Livorno. Il costo della visita guidata è di 10,00 euro, gratuito per gli iscritti alla Comunità ebraica di Livorno

