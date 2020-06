Colle di Val d'Elsa, riprendono i centri estivi per bambini e ragazzi

Riprendono le attività dei centri estivi per i bambini. Dal 6 luglio al 31 luglio "Attività Estive - Il puntino che si credeva un Re: giochiamo a trasformare le emozioni" al Centro Infanzia Piccole Orme per bambini di età dai 3 ai 6 anni (contatto 0577-924504); fino al 28 agosto Centro Estivo Baby Birba per bambini da 0-3 anni al nido d'infanzia (contatti 3929620455). Alla Piscina Olimpia Sport giocando - Covid edition dal 29 giugno al 31 luglio per bambini da 6 a 11 anni (contatto 0577 920883). Infine il Centro Estivo Magico Mondo al Circolo Agrestone fino al 14 settembre per bambini da 6 a 11 anni (contatto 0577981960) e al Centro estivo ragazzi alla parrocchia di Sant’Agostino per ragazzi da 6 a 17 anni (contatto 3285733378).

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa