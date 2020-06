Coronavirus, dal Consiglio comunale castellano un riconoscimento per l'ospedale San Giuseppe

Un riconoscimento al direttore e a tutti gli operatori socio sanitari dell’Ospedale “San Giuseppe” di Empoli per la professionalità e l’impegno dimostrati durante l’intero periodo di emergenza legata all’epidemia di Covid 19. E’ stato questo il momento più toccante della prima seduta “dal vivo” del Consiglio Comunale di Castelfiorentino, che si è tenuta ieri sera, nel corso della quale il Sindaco Alessio Falorni ha consegnato alla direttrice dell’Ospedale, dott.ssa Silvia Guarducci, una pergamena per esprimere il sentimento di gratitudine dell’intera comunità di Castelfiorentino a tutti i medici e operatori socio-sanitari del nosocomio empolese, impegnati per tre lunghissimi mesi in un’emergenza sanitaria senza precedenti.

Un periodo difficilissimo, ma affrontato con grande determinazione da tutti i medici e operatori della struttura, che ha saputo dimostrarsi all’altezza della situazione e confermare così “sul campo” le ottime valutazioni espresse dal Laboratorio di Sanità e Management del Sant’Anna di Pisa, secondo il quale il “San Giuseppe” di Empoli brilla soprattutto per la qualità medio-alta dei reparti di terapia intensiva, sottoposti inevitabilmente a una pressione maggiore (nonché a una riorganizzazione complessiva in sinergia con quella di altri reparti) durante l’epidemia.

Oltre alla direttrice Guarducci, alla seduta del Consiglio erano presenti anche la dott.ssa Loriana Meini e il dott. Nico Rosi del dipartimento assistenza infermieristica.

“Un momento importante, quello di ieri sera – ha osservato il Sindaco, Alessio Falorni – perché ci ha permesso di ringraziare ufficialmente tutto il settore sanitario del nostro territorio, per un lavoro straordinario che ha portato a istituire due reparti Covid di assoluta eccellenza, capaci di curare più di duecento pazienti e di consentirci medie migliori di comportamenti sui parametri sanitari rispetto a quelle nazionali”.

“Sono loro gli eroi, poiché ritengono di aver fatto solo il proprio dovere. Sono le persone straordinarie che si occupano di quella eccellenza che è il nostro Sistema sanitario nazionale, del quale dobbiamo ricordarci non solo nei momenti di emergenza, ma anche in quelli di ordinaria amministrazione, che per loro ordinaria non è mai”.

Tutto il Consiglio Comunale, all’unanimità, ha deciso di devolvere all’Ospedale “San Giuseppe” il gettone di presenza.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa