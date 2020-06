Covid-19, con l'emergenza cresce l'uso del Portale del Socio Coldiretti

Al pari delle scuole, anche il mondo agricolo ha avuto un forte impulso ad usare le nuove tecnologie a seguito dell’emergenza Coronavirus. Ne è esempio l’intensificarsi dell’utilizzo del Portale del Socio Coldiretti, che sta contribuendo a rivoluzionare il lavoro nelle imprese agricole, migliorando l’efficienza aziendale. Da un lato il portale del socio dà agli imprenditori la possibilità di visualizzare e gestire a distanza i non pochi aspetti burocratici dell’attività, dall’altra fornisce una serie di servizi per migliorare la gestione delle coltivazioni.

“Coldiretti ha da sempre un approccio che valorizza la tradizione, avendo in mente il futuro -commenta Coldiretti Firenze-Prato-. Il Portale del Socio Coldiretti ne è esempio, si affianca e migliora la qualità dei servizi dei 5 uffici zona a disposizione dei soci in provincia, con l’obiettivo di facilitare il lavoro alle aziende agricole, eliminando carta e migliorando l’efficienza e produttività”.

Oltre a scadenze fiscali, agenda, meteo, notizie su bandi attivi, il Portale del Socio Coldiretti supporta un’ampia gamma di servizi tecnici e per la gestione contabile.

Digit è l’applicativo che permette la gestione elettronica delle fatture e dell’intero ciclo attivo della contabilità d’impresa, che consente di monitorare anche prodotti, listini, clienti e fornitori direttamente da pc, tablet o smartphone.

Sul fronte dei servizi tecnici, oltre al fascicolo aziendale, alle domande di pagamento, al Quaderno di Campagna digitale (che consente di registrare i trattamenti direttamente in campo da smartphone), la grande novità sul Portale del Socio Coldiretti è Demetra, l’applicazione che permette di leggere in ogni momento lo stato di salute delle proprie coltivazioni.

Demetra offre una scheda anagrafica completa dove è possibile reperire in maniera puntuale tutte le informazioni di carattere agronomico che riguardano la propria azienda nei singoli appezzamenti: meteo utile per stimare l’andamento di temperature e precipitazioni; bilancio idrico che permette di stimare le variazioni della riserva idrica del suolo supportando l’agricoltore nel decidere quando e quanto irrigare; temperatura del terreno, molto utile per stimare (a 10cm di profondità) l’epoca idonea di semina delle principali varietà seminative; radiazione solare, utile a valutare gli eccessi o i deficit di radiazione solare per la coltura; sommatoria termica, utile a valutare la maturazione delle colture.

Registrarsi al Portale del Socio Coldiretti è facile e gratuito. Basta andare su Internet, digitare l’indirizzo socio.coldiretti.it e inserire il proprio numero socio.

Fonte: Coldiretti