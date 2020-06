Cuptel Asl, revocato lo sciopero programmato

Lo sciopero delle lavoratrici del CupTel Asl programmato per domani sabato 27 giugno è stato revocato. L'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi ha dato disponibilità a un confronto sul futuro del call-center del CupTel Asl e per questo motivo abbiamo deciso di revocare l'iniziativa di protesta. L'incontro con l'assessore è in programma lunedì pomeriggio a Firenze. Ringraziamo la Regione per la disponibilità manifestata. Chiediamo a gran voce che la serietà e la grande professionalità delle lavoratrici del CupTel venga tutelata e valorizzata. L'auspicio è perciò che la vertenza sul call-center si risolva nel più breve tempo possibile con un esito positivo.

Fonte: Filcams-Cgil provincia di Livorno