Dipendente Asl licenziato, Ceccardi (Lega): "Non siamo in Corea del Nord"

“Il coronavirus oltre al dolore e alla sofferenza ci ha insegnato sicuramente l’umanità e la solidarietà. In questi mesi abbiamo tutti apprezzato il lato umano degli italiani: dagli operatori sanitari alle forze dell’ordine fino ai semplici cittadini e volontari. Chi non sembra avere cuore è invece l’Asl Toscana centro che ha licenziato un suo dipendente sospettato di avere rilasciato dichiarazioni critiche al Tg2.

È agghiacciante vedere come Rossi, il PD e la sinistra gestiscano il sistema sanitario toscano.

Non siamo in Corea del Nord, non siamo in dittatura. Voglio esprimere ancora una volta tutta la mia solidarietà nei confronti del dipendente licenziato, un infermiere padre di famiglia con tre figli ed un mutuo sulle spalle.

Bene ha fatto il sindacato Cisl a lasciare per protesta il tavolo di lavoro sindacale con l'Asl Toscana Centro fino a che il dipendente non sarà reintegrato nel posto di lavoro”.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega e candidata alla presidenza della regione Toscana Susanna Ceccardi.

Fonte: Ufficio stampa