Don Biancalani denuncia per diffamazione Salvini e Ceccardi, il leader della Lega annuncia controquerela

Don Biancalani, il parroco di Vicofaro ormai noto per il suo impegno a favore dei richiedenti asilo, ha depositato questa mattina querela per diffamazione nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini e dell'europarlamentare Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della regione Toscana per il centrodestra. La querela è scattata dopo alcuni commenti dei due esponenti politici sui social in seguito all'arresto per spaccio di un nigeriano ospite della parrocchia di Vicofaro.

"Salvini ha cercato di essere più soft mentre Ceccardi ha una posizione più complessa ma riteniamo che comunque le loro dichiarazioni rappresentano reato di diffamazione. Don Biancalani è contrario alle attività illecite e non può essere accusato di coprire o addirittura alimentare il crimine. Saranno querelati anche tutti gli che hanno lasciato offese e 'rincari della dose' sui social", queste le parole dell'avvocato di Don Biancalani.

Non si è fatta attendere le risposta di Matteo Salvini che annuncia una controquerela "per tutelare il buon nome dei parrocchiani" di Vicofaro "e degli uomini di Chiesa che non vogliono essere accostati a episodi di criminalità, illegalità e sfruttamento".