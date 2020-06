Donna investita in bici nell'Aretino

Questa mattina un'anziana di 78 anni è stata investita da un'auto. Trasportata al policlinico Le Scotte di Siena, la donna non ce l'ha fatta. L'incidente è accaduto a Pieve al Toppo nel comune di Civitella in Valdichiana alle 10.30. La donna era in sella alla sua bicicletta e stava rientrando a casa dopo aver fatto acquisti in paese quando è stata investita da un'auto. Apparsa subito grave è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Policlinico Le Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso ma non ce l'ha fatta. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e spetterà ai carabinieri, intervenuti sul posto, ricostruirla.