Fattori Presidente, l'appoggio dei consiglieri comunali dell'area fiorentina

Siamo amministratori e amministratrici locali della Città Metropolitana di Firenze eletti con liste di cittadinanza e partiti della sinistra. Ogni giorno facciamo politica a diretto contatto con i cittadini, lavorando ognuno nel proprio territorio, ma con un orizzonte comune di giustizia, diritti e sostenibilità.

A settembre si voterà per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale della Toscana e quell’orizzonte comune avrà la possibilità di farsi realtà con una proposta politica che ci rappresenti.

L’emergenza sanitaria dalla quale stiamo faticosamente uscendo ha reso chiaro come sia necessario un cambio radicale di paradigma; ci troviamo davanti ad un passaggio storico dopo il quale niente potrà essere come prima.

La proposta messa in campo dal PD e da Italia Viva mira ad una continuità con una politica che ha fallito, il candidato Presidente Giani, ne interpreta, se possibile, una anche peggiore.

Per questo sosterremo convintamente il progetto di “Toscana a Sinistra”, il candidato Presidente Tommaso Fattori e ci impegneremo nelle varie assemblee territoriali per la definizione di un programma ed una lista che traduca in scelte a livello più alto il nostro impegno quotidiano.

ADESIONI

Enrico Carpini, Consigliere Metropolitano Firenze

Antonella Bundu, Consigliera Comunale Firenze

Dmitrij Palagi, Consigliere Comunale Firenze

Beatrice Cioni, Consigliera Comunale Empoli

Leonardo Masi, Consigliere Comunale Empoli

Lorenzo Ballerini, Consigliere Comunale Campi Bisenzio

Leonardo Romagnoli, Consigliere Comunale Borgo San Lorenzo

Lorenzo Verdi, Consigliere Comunale Borgo San Lorenzo

Tatiana Bertini, Consigliera Comunale Scarperia e San Piero a Sieve

Caterina Corti, Consigliera Comunale Scarperia e San Piero a Sieve

Paola Nardi, Consigliera Comunale Barberino di Mugello

Stefano Berni, Consigliere Comunale Barberino di Mugello

Francesco Polverini, Consigliere Comunale Montelupo Fiorentino

Alberto Mariotti, Consigliere Comunale Rignano sull'Arno

Cinzia Farina, Consigliera Comunale Montespertoli

Florian Haeusl, Consigliere Comunale Montespertoli

Michele Brandi, Consigliere Comunale Montespertoli

Emiliano Salsetta, Consigliere Comunale Vicchio

Lorenzo Banchi, Consigliere Comunale Vicchio

Gabriele Franchi, Consigliere Comunale Impruneta

Simone Secchi, Consigliere Comunale Greve in Chianti

Filippo Zolesi, Francesco Torrigiani, Giorgio Ridolfi, Lorenzo Palandri, Luigi Casamento Consiglieri di Quartiere Firenze