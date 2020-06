Cinema e teatro sotto le stelle, Fucecchio riscopre l'Arena Pacini

Fucecchio riparte dal cinema, dal teatro e dalla ritrovata Arena Pacini. Per luglio, agosto e settembre la parte alta della città si rianima e il Parco Corsini diventa il palcoscenico per capolavori per grandi e piccini. Dopo mesi difficili per la cultura, arriva il cinema e teatro sotto le stelle. Dal 10 luglio alle 21.30 oltre 50 giorni di attività con 40 film e 11 spettacoli.

Il Comune di Fucecchio e il Teatrino dei Fondi - già gestore del Nuovo Teatro Pacini - organizzeranno una nutrita rassegna estiva alla Arena Pacini, che tornerà protagonista dopo sei anni. Come detto cinema ma anche teatro: il sabato sarà il giorno del teatro di prosa e teatro per bambini e famiglie, si va dal Mistero Buffo ai personaggi delle fiabe. L'inaugurazione della arena sarà venerdì 10 luglio con 'Mio fratello rincorre i dinosauri' alle 21.30 a ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria.

Saranno rispettati tutti i protocolli di igiene e sicurezza, assieme a ogni biglietto sarà dato del gel igienizzante. Gli spettatori saranno distanziati: chi arriva dal medesimo nucleo familiare può stare a fianco, previa prenotazione. Sarà una arena dunque, ma anche una specie di 'gruppo di salotti'. Stando a una prima stima saranno oltre 150 i posti disponibili nella zona incastonata tra le torri del parco Corsini.

"Avevamo voglia di dare un segnale importante. Siamo una delle poche arene estive del territorio, con una ricca programmazione. Ripartiamo dalla cultura dando una risposta importante. L'arena è stata riportata alla luce e non escludiamo che anche nei prossimi anni possano tornarci degli appuntamenti" ha commentato l'assessore Daniele Cei.

Gli ha fatto eco il sindaco Alessio Spinelli: "È un anno particolare. Abbiamo dato spazio alla fantasia di chi voleva mettere qualcosa nel palinsesto dell'estate. Volevamo ritrovare socialità nel rispetto dei protocolli sanitari. Così rivalorizziamo anche il parco Corsini, sarebbe bello trasformare l'arena in una Versiliana fucecchiese...".

Il direttore artistico del Teatro Pacini Enrico Falaschi ha aggiunto: "La riapertura di questa arena estiva. L'offerta è ricca, ma non è escluso che i giorni 'non programmati' non possano riempirsi di altri eventi. Sarà attivo anche un carnet di 11 film a 50 euro, una sorta di abbonamento. L'arena vuole diventare un fulcro per Fucecchio e per i comuni limitrofi.

Gianmarco Lotti