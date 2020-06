Fuochi alle 5 del mattino sul cantiere della Rocca di Carmignano

La notte scorsa, attorno alle 5 del mattino, qualcuno ha fatto esplodere fuochi d'artificio dalla Rocca di Carmignano. Ecco la dichiarazione del sindaco Edoardo Prestanti a riguardo:

"Non è una ragazzata, è una cosa seria. Non è stata solo disturbata la quiete dei cittadini, ma è stato violato uno spazio non aperto al pubblico, dov'è attualmente in corso un cantiere, facendo una cosa a rischio incendio. Un'azione pericolosa per chi l'ha compiuta e per il paese. I fuochi d'artificio sono una cosa che, se fatta nella giusta maniera e negli orari consoni, è bella e porta un momento di festa per tutti. Un'attività da incentivare, se fatta nel modo corretto. Per questo voglio ricordare a chiunque abbia idee, che le porte del comune sono sempre aperte per accogliere nuove proposte".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa