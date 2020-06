Giardini pubblici del Comune di Cerreto Guidi, sanificazione straordinaria di tutti i giochi

È in corso di svolgimento la pulizia delle aree gioco presenti nei giardini pubblici del Comune di Cerreto Guidi. Con l’emergenza Covid-19 si era dovuto procedere, a livello nazionale, alla chiusura delle aree gioco per bambini in ottemperanza ai decreti governativi. Ora che le linee guida permettono l’apertura di queste aree a fronte di una sanificazione dei giochi, oltre al rispetto delle consuete norme di comportamento per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 (distanziamento personale di un metro, uso mascherine sopra i sei anni, lavaggio e sanificazione frequente delle mani, evitare assembramenti di persone), l’Amministrazione comunale sta provvedendo alla sanificazione straordinaria.

Le aree da sanificare dislocate sul territorio comunale sono complessivamente 15. L’intervento di sanificazione straordinaria precede la riapertura delle aree attrezzate dietro rilascio da parte della cooperativa incaricata di un’idonea certificazione.

Una volta riaperte, le aree saranno soggette ad ulteriori interventi di pulizia ordinaria di cui verrà tenuta nota su un apposito registro così come previsto dalla normativa.

“L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi intende aprire tutte le aree gioco dei giardini in questi giorni una volta ultimata la sanificazione straordinaria. Si tratta di un momento importante e atteso- commenta il Sindaco Simona Rossetti- i nostri giardini sono infatti assai frequentati e siamo felici di poter rendere nuovamente fruibili le aree gioco destinate ai bambini”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa