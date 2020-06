Il Giardino Migliorati si rifà il look con un tuffo nella storia. La parte antistante al palazzo omonimo, sede della municipale e di altri uffici comunali, sarà protagonista di un intervento di restauro da parte del Comune di San Miniato con il contributo di 43mila euro di Crédit Agricole e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Altri 43mila euro arrivano dal Comune per un totale di 86mila euro. Lavori e non solo, ci sono scoperte importanti che riguardano un'aquila sui generis.

Il giardino, che risale al 1600-1700, si trova in centro storico in piazza XX settembre. L'intervento prevede due lotti. Il primo è relativo al restauro delle colonne e del muro che danno sulla piazza; è stato effettuato nel corso del 2019. Il secondo riguarda il risanamento dell'interno del giardino. Saranno restaurate la vasca, la ghiaia in pietra, la colonna e della figura in terracotta. Saranno realizzati impianti di illuminazione e di irrigazione e poste alcune panchine, rispettando il disegno. I lavori partiranno in autunno e dovrebbero durare due-tre mesi.

Dicevamo delle scoperte importanti. Le ha spiegate l'architetto Alessandro Baldassarri: "Ci sarà un occhio di riguardo per il verde. Saranno ripristinate siepi e aiuole. Il disegno del giardino è particolare, potrebbe rappresentare un'aquila. I Migliorati infatti erano sposati con gli Stefani, che avevano un'aquila nello stemma. Inoltre quell'animale rimanda a Napoleone".

"Il Giardino Migliorati è un'area storica, le prime immagini che abbiamo arrivano dai primi del 1900. Non è il classico giardino all'italiana, è particolare. È in condizioni precarie e vogliamo recuperarlo, inserendolo nel nostro sistema museale. È un bel recupero di una parte della città meno visitata. È un punto a favore dell'attrattività di San Miniato" sono le parole dell'assessore Marzia Fattori e del sindaco Simone Giglioli.

Antonio Guicciardini Salini della Fondazione Crsm ha aggiunto: "Arte e cultura sono il nostro core business. È essenziale la collaborazione con Crédit Agricole". Alberto Pedani di CA ha concluso: "Stiamo accanto ai territori stando vicini alle persone e dando loro opere di utilità sociale. Continueremo a investire sulla nostra zona".

Gianmarco Lotti