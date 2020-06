Imposte e convenzioni al centro del prossimo Consiglio comunale di San Miniato

Lunedì 29 giugno 2020, alle 17.00, nell'Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° Grado di San Miniato Basso (via G. Capponi, 2), è convocato il Consiglio Comunale di San Miniato. La seduta sarà a porte chiuse nel rispetto delle disposizione del DPCM del 9 marzo 2020, ma sarà possibile seguire i lavori attraverso la diretta streaming sul canale YouTube del Comune di San Miniato, oppure accendendo al sito dell'Ente (www.comune.san-miniato.pi.it).

In allegato gli argomenti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta a interpellanza presentata il 17.03.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Prevenzione anticorruzione”.

3. Risposta a interpellanza presentata il 17.03.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Regolamento comunicazione”.

4. Risposta a interrogazione presentata il 28.04.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Rio Malucco”.

5. Mozione presentata il 28.04.2020 dal Gruppo Consiliare Cambiamenti ad oggetto: “Politiche giovanili”.

6. Rendiconto della Gestione anno 2019. Bilancio consolidato con l’Istituzione LA BOTTEGA DI GEPPETTO – Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

7. Regolamento per l’applicazione della “Nuova IMU” – Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

8. Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

9. Regolamento per l’applicazione tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione modifiche. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

10. Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2020. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

11. Approvazione schema di convenzione per la prosecuzione della gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d'Arno. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa