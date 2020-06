'In Memoria', danza e teatro sulla Collina di Moriolo

Domenica 28 giugno 2020 ore 17,30, sulla Collina di Moriolo (San Miniato), nella zona del Cimitero di Moriolo e della Chiesa di San Germano, avrà luogo “In Memoria. Liturgia della parola con inserti di danza, canto, teatro”. Celebrato da don Francesco Ricciarelli in ricordo di don Luciano Marrucci e delle vittime di Covid 19.

La collina di Moriolo, questo luogo mitico nei dintorni di San Miniato, abitato per anni da quello straordinario sacerdote poeta che era don Luciano Marrucci, si sta animando di teatro e di parola.

In questi giorni fervono le prove di “In memoria”, una Liturgia della Parola che assomiglia alle antiche forme del teatro, dove il rito e lo spettacolo si muovevano nello stesso orizzonte, quello della poesia, un po’ quella che è sempre stata la ricerca dell’Istituto del Dramma Popolare di San Miniato, che non a caso ha dato il suo patrocinio.

Nei prati di fianco al cimitero, che tra le altre accoglie anche la tomba di don Luciano, sul sagrato della chiesa, nella loggia lì a fianco, dove tante volte sono stati celebrati matrimoni, battesimi, funerali, alcuni straordinari attori, ballerini, musicisti, cantanti stanno dando vita a questo spettacolo, che è anche un momento liturgico, celebrato da don Francesco Ricciarelli.

Accanto a lui ci sono veri maestri del teatro, come Paolo Giommarelli e Silvia Bagnoli, della danza, come Daniela Maccari, prima ballerina del mitico Lindsay Kemp, che verrà ricordato, insieme a tanti altri. Infine, come accompagnamento, Mario Costanzi, un sacerdote che è anche eccezionale cantante e musicista.

Tutti insieme, con il coordinamento registico di Andrea Mancini, si muovono nella “Memoria”, così bene evocata da Edgar Lee Masters, che è stato ispiratore di alcune bellissime canzoni di Fabrizio De Andrè, ma anche della maggior parte delle liriche recitate nello spettacolo, un vero omaggio alle migliaia di vittime del Covid 19.

Completeranno il pomeriggio altre iniziative, come la mostra delle opere di Stefano Renieri, un artista che non ha mai negato il suo rapporto con Moriolo e con don Luciano, e che ad essi, prima della sua prematura scomparsa, ha dedicato liriche e dipinti.

