Mezzo pesante in bilico in A12, traffico bloccato

Si segnala un incidente con un mezzo pesante intraversato e in bilico lungo l'autostrada A12 tra le uscite di Rosignano Marittimo e Collesalvetti in direzione Livorno. Il fatto è avvenuto poco prima delle 11 di oggi. Sul posto, al km 203 dove è avvenuto l'incidente, sono presenti i vigili del fuoco di Cecina e da Livorno. Sulposto anche autogru e autoscala per il recupero dell'autotreno. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO