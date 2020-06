Incidente sulla Siena-Firenze, traffico bloccato

Sul Raccordo Autostradale Siena-Firenze il traffico in direzione Firenze è provvisoriamente bloccato all’altezza di Barberino Tavarnelle (km 38,500) a causa di un incidente tra gli svincoli di San Donato e Tavarnelle.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli e si registra il ferimento di uno degli occupanti.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per l’accertamento della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Fonte: Anas - Ufficio Stampa