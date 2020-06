La7 a Villa La Magia per la trasmissione Like

La7 a Quarrata per realizzare un servizio sulla Villa Medicea la Magia. La dimora, con il suo meraviglioso giardino storico ed il grande parco pubblico, sarà tra le protagoniste di una delle prossime puntate della trasmissione “Like. Tutto ciò che piace”, in onda ogni sabato sul settimo canale.

Stamattina, venerdì 26 giugno, la troupe dell’emittente nazionale ha trascorso alcune ore nel parco della villa e nel giardino storico per effettuare le riprese della collezione di arte contemporanea ambientale “Lo spirito del luogo”, in un dialogo fecondo con la parte storica della Villa da un lato e l’aspetto paesaggistico legato al Montalbano dall’altro.

Like è un magazine di approfondimento su moda, viaggi, innovazione, tecnologia, salute ed economia che, insieme a Toscana Promozione Turistica (l’agenzia della Regione Toscana per la promozione del territorio) ha deciso di selezionare alcuni luoghi di interesse della regione nei quali l’arte – in particolare quella contemporanea ed ambientale – si sposi al meglio con l’esperienza all’aria aperta e con il tema “outdoor”, particolarmente attrattivo soprattutto per il turismo post-Covid.

Sempre stamattina era presente presso la Villa Medicea La Magia un’altra importante testata: la rivista specializzata “Finestre sull’arte”, che con i propri giornalisti ed operatori video dedicherà un servizio alla Villa ed in special modo, anche in questo caso, al suo meraviglioso giardino, visitabile ogni domenica pomeriggio.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa