Manutenzione scuole e edifici comunali, interventi a Siena

Durante la seduta di ieri (25 giugno) la Giunta comunale di Siena ha approvato due progetti di fattibilità tecnica ed economica, relativi al corrente anno, per un importo complessivo di 800mila euro.

Come ha specificato l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese <<si tratta di due accordi quadro, ciascuno di 400mila euro, per interventi di manutenzione straordinaria da effettuare nei plessi scolastici ed edifici di proprietà comunale>>.

Nelle strutture scolastiche i lavori riguarderanno l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di rampe singole e servizi igienici per disabili, l’installazione di montascale, porte ad hoc per consentire il passaggio di sedie a ruote, ma anche, tra gli altri interventi, la sostituzione dei pavimenti contenenti materiali non ecologici, l’applicazione di barriere frangisole agli infissi, il miglioramento acustico dei locali, la sistemazione degli spazi esterni, il miglioramento dei requisiti antincendio ma anche tinteggiature ed interventi sugli infissi.

<<Tutta una serie di opere – ha evidenziato Pugliese – necessarie per aumentare la funzionalità e sicurezza delle nostre scuole, in modo che i bambini abbiano a disposizione spazi e strutture confortevoli e pratiche, in grado di rispondere alle varie esigenze. Così come quelle previste per gli edifici, inclusi nel patrimonio immobiliare comunale, compresi i cimiteri, gli impianti sportivi e le palestre, che per usura e necessità di adeguamenti richiedono una serie di migliorie per una loro riqualificazione funzionale e normativa>>.

Lavori <<non più rimandabili – ha sottolineato l’assessore – per questo la scelta di accordi quadro che consentono realizzazioni più pratiche, anziché effettuare gare distinte per ciascun intervento, e che ci permetteranno di andare all'affidamento delle opere entro questo 2020>>.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa