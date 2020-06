"Mazze da baseball" contro i giornalisti, nuove minacce in Toscana

Dopo i casi registrati nei mesi scorsi sempre a Livorno (un tentativo di aggressione e un episodio di minacce) ed altri fatti avvenuti a Firenze, Pisa e in Valdera, questa volta il tentativo di intimidazione colpisce i cronisti del quotidiano online Quilivorno.it.

Nei commenti ad un articolo pubblicato sulla pagina Facebook della testata, un utente ha pubblicato alcune frasi molto pesanti: “Quilivorno giornale spazzatura” e, di seguito, “La pazienza e’ finita...ora ci vogliono le mazze da baseball!! Okkio bastardi!”.

Ancora una volta siamo costretti a sottolineare l'importanza di non sottovalutare questi segnali. L’esasperazione per una situazione personale di difficoltà lavorativa non può essere un'attenuante per un comportamento gravemente aggressivo e intimidatorio nei confronti del giornalista che riporta una notizia.

L’Ordine dei giornalisti della Toscana, come fatto anche per gli episodi precedenti, ha immediatamente segnalato il caso al Prefetto di Livorno chiedendo un sollecito intervento.

Fonte: Odg Toscana