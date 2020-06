Una messa a Signa per le vittime del Coronavirus

Sabato pomeriggio alle ore 16.00, una funzione pubblica per commemorare le vittime di Covid sul territorio di Signa.

Una celebrazione eucaristica da svolgersi all’aperto, davanti al porticato della Cappella dei Caduti nel cimitero di San Miniato, nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali anti-contagio (è prevista l’osservanza del distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina per i partecipanti).

A presiedere la messa sarà il pievano don Alessandro della Chiesa di San Giovanni insieme a Don Vincenzo. Alla cerimonia prenderà parte anche il sindaco Giampiero Fossi (con il gonfalone del Comune di Signa).

“E’ un gesto doveroso, nel rispetto di chi non ce l’ha fatta e dei cari che ne piangono la scomparsa. Un ultimo saluto alle vittime della pandemia non toglierà il dolore per la perdita di amici e parenti, ma vuole essere un simbolico abbraccio di vicinanza alle famiglie che ancora soffrono la scomparsa dei propri cari”.

Fonte: Comune di Signa