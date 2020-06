Moda, Kering apre "Test & Innovation Lab" a Prato

“Si colma un vuoto che a Prato e in tutto il sistema della moda si faceva sentire. Pur essendo arrivato a colmarlo un player internazionale del settore rimane l’amarezza su come sia stata condotta e conclusa la vicenda del Buzzilab”. Così si è espresso l’assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo dopo l’annuncio dell’apertura di "Test & Innovation Lab" da parte di Kering, colosso francese del lusso che così consolida la sua presenza in Toscana e all’interno della filiera produttiva dei prodotti venduti sotto vari marchi, tra i più famosi al mondo.

“Della scelta di Kering la Regione - afferma Ciuoffo - era stata informata e non era affatto scontato che la collocazione del nuovo laboratorio fosse ancora la città di Prato. Soddisfazione per la scelta effettuata che premia e valorizza le nostre professionalità. A breve ci sarà un incontro proprio su questa nuova iniziativa. Il "Test & Innovation Lab" è un laboratorio di analisi e consulenze dedicato ai prodotti della filiera moda, in particolare per i settori dell’abbigliamento, della pelletteria, delle calzature, dell’orologeria e della gioielleria e dell’occhialeria, è la dimostrazione della strategicità della presenza in Italia di questa multinazionale e sarà foriera di una rinnovata centralità di Prato in questo campo”.

Fonte: Regione Toscana