Moschea a Pisa, l'Italia dei valori: "Siamo per il diritto a professare una religione"

In questi giorni scrivono dal partito in Toscana, ci sono molte polemiche sulla possibile costruzione di una moschea. Premesso che si è già espresso il TAR al quale non facciamo nessun commento. Noi dell’Italia dei Valori ricordiamo a chi professa diversamente che non rispetta la nostra Carta costituzionale.

L'art.8 della Costituzione italiana recita:

"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

L’art.19 della Costituzione italiana recita :

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Perciò concludono in una nota Paolo Fidanzi, Silvia Guidi e Domenico Capezzoli dell’Italia dei Valori Toscana :che la canonizzazione dei luoghi di culto favoriscono l'integrazione sociale e contribuiscono alla sicurezza del territorio.

Fonte: Italia dei Valori