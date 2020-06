Online e dal vivo, tante attività alla biblioteca di Empoli

Pronto il programma delle attività online e di presenza fisica della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli ormai entrata nella fase 3.0 della ripartenza. Dalla scorsa settimana sono state riavviate le sale studio ed alcune iniziative di presenza. Ma proseguono anche le attività online direttamente dalla pagina Facebook @fuciniempoli.

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI ONLINE

#RISVEGLI POETICI: ogni mattina, alle 9, la bibliotecaria Cristina Chelli dedica ai nostri utenti una poesia e un pensiero per cominciare la giornata con spunti di riflessione e introspezione. Dal lunedì al sabato.

#SFERRUZZA SFERRUZZA: continuano tutti i martedì alle 16 gli appuntamenti con le nostre "sferruzzanti". Appassionate ed esperte di lavori a maglia e all'uncinetto, che vi daranno utili consigli per non perdere l'allenamento e sfruttare al meglio la possibilità di stare in casa.

#PILLOLE DIGITALI: continuano gli appuntamenti con la tecnologia, le applicazioni, le risorse digitali per accedere ai servizi della biblioteca e agli altri servizi culturali (ma non solo).

Il prossimo appuntamento è giovedì 2 luglio alle 17 con AFFLUENCES, la nuova applicazione utilizzata in biblioteca per la prenotazione del posto di studio.

#VIDEOLETTURESCOUT: ultimo appuntamento del venerdì pomeriggio con gli Scout del gruppo A.G.E.S.C.I. di Empoli. Venerdì 03 luglio alle 16. Un grande ringraziamento di vero cuore a tutti i ragazzi che dall'inizio del lockdown fino ad oggi hanno donato il loro tempo, la loro voce e le loro letture preferite ai nostri utenti. E' stata una collaborazione di cui andare fieri.

#I CONSIGLI DELLA BIBLIOTECA: ogni sabato alle 15, un appuntamento con il catalogo della biblioteca e con i consigli di lettura dei bibliotecari.

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI IN PRESENZA

#L'ORA DEL RACCONTO

Martedì 30 giugno, ore 17

L'ora del racconto torna nella sua Torre, dove i bambini potranno nuovamente immergersi in un'atmosfera coinvolgente e dedicata all'ascolto di bellissime storie. La bibliotecaria Antonella Toso vi aspetta, in piccoli gruppi, fino ad un massimo di 10 partecipanti (genitori e accompagnatori esclusi!). In caso di lista di attesa, l'appuntamento sarà replicato alle 18.

#L'ORA CREATIVA

Giovedì 02 luglio, ore 17

Torna l'Ora del gioco e della creatività. Giochi di lettura e un divertente laboratorio interattivo dedicato, questa settimana, ai fondali marini e ai loro abitanti. Dopo la lettura di un appassionante albo illustrato, la bibliotecaria Claudia Ciolli guiderà gli utenti nella creazione della propria personale "creatura degli abissi". Venite a immergervi in biblioteca! L'attività è rivolta ai bambini da 5 a 9 anni, divisi in piccoli gruppi di massimo 5 partecipanti ciascuno (accompagnatori esclusi). In caso di lista di attesa, l'appuntamento sarà replicato alle 18.

COME PARTECIPARE – E’ necessario prenotarsi entro il giorno precedente per mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 757840.

E' inoltre necessario rispettare alcune semplici regole:

1) essere accompagnati da un adulto che vigili sul comportamento dei bambini;

2) indossare la mascherina (se si ha più di 6 anni);

3) misurarsi la temperatura al termoscanner e igienizzarsi le mani all'ingresso della biblioteca;

4) sedere ad almeno un metro di distanza gli uni dagli altri e solo nei posti indicati e preparati dal personale della biblioteca;

5)divertirsi il più possibile.

