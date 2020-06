Palaia, l'opposizione: "Ritardi per gli sfalci"

Giunti ormai alle porte del mese di Luglio anche per quest’anno siamo nuovamente a segnalare la mancata esecuzione del primo (e unico) sfalcio lungo le strade che collegano frazioni e località interne del territorio del Comune di Palaia.

Purtroppo con le già ridotte sezioni stradali di molti di questi tratti interni comunali, dove spesso si è costretti a fare a meno perfino di un’ adeguata banchina, la presenza di veri e propri muri di erba alta e di una vegetazione che a momenti si tocca da parte a parte, oltre a mostrare un aspetto di trascuratezza ed incuria, costituisce per chi vi si trova a transitare una chiara situazione di serio pericolo, in quanto l’erba spingendosi per buona parte anche all’interno della carreggiata ne riduce oltremodo la sezione con i rischi, ben immaginabili, che si verificano quando due auto si incrociano in direzione opposta.

E tutto questo per non parlare dell’ impossibilità di poter percorrere queste strade a piedi salvo farlo con la paura costante di non essere visti e travolti dagli autoveicoli in transito.

Pur tenendo nel giusto conto tutte le difficoltà succedutesi, sia tecnico-operative che economiche, legate all’emergenza Covid-19 riteniamo che ciò non possa avere ricadute su questioni, come questa, di manutenzione e cura del territorio, dove entra in gioco la sicurezza stradale e dove altresì l’incolumità dei cittadini viene fortemente compromessa.

Da anni come opposizione segnaliamo, a mezzo stampa e all’interno dei Consigli Comunali, il verificarsi di queste difficoltà nella gestione della manutenzione del verde lungo le sedi stradali di competenza comunale (e non) e ci chiediamo se a questo punto non sia arrivato veramente il momento di valutare altre “strategie operative” (vedi forme di baratto amministrativo più volte sollecitate da parte dell’opposizione) ed altre “forme di investimento” (vedi dotarsi di propri macchinari) anziché continuare a ripiegare, per il soddisfacimento di tale servizio, su affidamenti

d’incarico a ditte e cooperative esterne, con costi fissi da sostenere di anno in anno che, per essere contenuti, inducono l’Amministrazione Comunale a centellinare il numero delle operazioni di taglio e pulizia.

Per un territorio come il nostro, caratterizzato per la quasi totalità da campagna e che vive prevalentemente di turismo grazie alla bellezza dei suoi scorci paesaggistici, riteniamo pertanto che sia del tutto inappropriato pensare ad una programmazione che preveda un solo taglio stagionale dell’erba lungo le strade; operazione di pulizia che, essendo eseguita in periodo molto avanzato per trovare un baricentro nell’arco della stagione, ci costringe di fatto a dover tollerare situazioni con uno stato di avanzamento della vegetazione inaccettabile per tutte le conseguenze sopra evidenziate.

Gruppo consiliare “Noi un’altra storia per Palaia”