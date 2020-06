Palazzuolo sul Senio: la piscina comunale cambia look, il 27 giugno l'inaugurazione

L'estate è iniziata e a Palazzuolo sul Senio, uno dei “Borghi più belli d'Italia”, è tempo di vacanze e relax. E da domani riapre ufficialmente la piscina comunale. Con un nuovo look. Dopo una serie di lavori di restyling e di miglioramento, domani alle ore 10 la struttura viene ufficialmente inaugurata, con novità per residenti, visitatori e turisti: locali cucina e front office rinnovati, dehor e il chiosco si evolve in lounge bar per aperitivi e non solo. Insomma, la piscina comunale si trasforma in “centro leisure”. Come sottolinea con soddisfazione il sindaco di Palazzuolo Philip Gian Piero Moschetti: “In perfetto rispetto dei tempi, riapre domani la piscina dcomunale dopo ingenti lavori che ne hanno cambiato l'aspetto. Abbiamo realizzato lavori di sistemazione e miglioramento della struttura e dell'area esterna per un investimento diretto del Comune di circa 50.000 euro. Non più e non solo un impianto sportivo - continua -, ma soprattutto un 'leisure centre', uno spazio con più appeal, con confort e spazi e aree relax per vivere e trascorrere al meglio l'estate ed i soggiorni a Palazzuolo”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze