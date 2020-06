Panchine e Piazza del Popolo, le proposte dei Verdi-Europa Verde

In Castelfiorentino Alta, con la nuova pavimentazione, piazza del Popolo è stata chiusa al traffico, di fatto deviato sia in via F. Ademari che in via San Martino, due antiche strade molto strette che possono sostenere solo il transito di chi vi risiede.

E' stato proposto, come Verdi-Europa Verde, di aprire un percorso a fianco del palazzo Comunale, lasciando libera la restante parte della piazza, per facilitare il flusso non solo dei mezzi privati ma in particolare di quelli di servizio come ambulanze, vigili del fuoco o altri.

Per garantire sicurezza, in particolare ai disabili che volessero entrare dalla porta di ingresso principale del Palazzo Comunale, proponiamo di nuovo la nostra soluzione: eliminare i cinque scalini che si trovano di fronte alla porta di ingresso del Comune e proteggere gli accessi laterali con una ringhiera in ferro battuto esteticamente "piacevole", così con un solo intervento si rende più sicuro l'ingresso in Comune e si recupera, in piazza, uno spazio percorribile di circa un metro che sommato ad un altro metro di selciato della stessa piazza permette di realizzare una via larga due metri sufficiente per i veicoli che la potranno percorrere a senso unico in direzione di Via Pompeo Neri.

Sempre in piazza del Popolo sono state tolte le panchine a fianco del fontanello d'acqua, dove per tradizione si sono sempre sedute le persone in particolare quelle più anziane che, da molti mesi, hanno perso così un importante luogo di aggregazione; anche nel parco della Pieve, chi vi passeggia, non trova dove fare una sosta e potersi riposare: non ci sono panchine.

Non solo le comode panchine in legno ma anche le vecchie pietre della piazza, la cornice di marmo e il cotto che delimitavano lo spazio del fontanello sono stati tolti, una decisione, almeno per chi vive in Castello Alta, incomprensibile.

Chiediamo all'Amministrazione di recuperare le panchine e collocarle sia nel parco che in piazza del Popolo perché possano ancora svolgere una funzione sociale di incontro fra le persone che ad oggi, come ci mostra la foto della piazza, sostano in piedi appoggiate al muro della chiesa.

Fonte: Verdi- Europa Verde Castelfiorentino