Shopping sotto le stelle, riparte il commercio su viale Togliatti

Mercoledì 1 luglio torna ad animarsi viale Togliatti a Spicchio Sovigliana, con un evento dedicato allo shopping e al divertimento. L'Amministrazione comunale di Vinci e Confesercenti Empolese Valdelsa, infatti, hanno organizzato “Serate sul Viale. Il mercato dal tramonto alle stelle”: dalle ore 18 alle 24 la principale via cittadina diverrà una grande area di shopping, grazie alla presenza di circa 70 tra stand merceologici, di oggettistica e artigianato e all'apertura dei negozi, e di divertimento per le famiglie e i più piccoli, con laboratori e gonfiabili allestiti per l'occasione.

“Si tratta di una sorta di Viale in Festa, ma in versione estiva e serale - spiega l'assessore alle Attività produttive del Comune di Vinci, Paolo Frese - Abbiamo voluto fortemente organizzare questo grande evento dedicato al commercio, perché era importante dare un segnale positivo alla cittadinanza e alle attività commerciali, celebrando la ripartenza post Covid19. Tutto si svolgerà, naturalmente, nel pieno rispetto delle norme norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Coronavirus. In questo momento è più che mai importante riportare le persone a uscire e tornare a ricostruire quel senso di comunità che contraddistingue da sempre la nostra città”.

“Serate sul Viale non rappresenta soltanto un’iniziativa di animazione del territorio - dichiara Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa - E' la prima vera attività che realizziamo dopo l’emergenza Coronavirus. Ripartiamo dalla coesione e dalla collaborazione, ormai consolidata, tra commercio in sede fissa e su area pubblica. Grazie all'ampia adesione dei commercianti l'evento garantisce un mix merceologico in grado di soddisfare tutte le esigenze. I negozi saranno parte attiva della serata con alcune esposizioni dei loro articoli anche all’esterno delle singole attività. E’ doveroso precisare che saranno adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza. Abbiamo tutti passato un momento complicato ma adesso dobbiamo guardare avanti, è possibile farlo anche trascorrendo una serata all’aria aperta, in allegria e tranquillità”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa