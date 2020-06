Si amplia l’offerta dei centri estivi: al via le attività anche per i bambini nella fascia 0-3

Grazie ad un accordo del Comune con la cooperativa La Mosca Zezzè, che gestisce già alcuni nidi comunali, partono a Lastra a Signa i centri estivi anche per la fascia di bambini in età 0-3 anni. Il servizio inizierà dal 6 di luglio con possibilità di arrivare fino al 31 luglio, l’orario sarà dalle 8 alle 13 (senza pasto) e le attività proposte si terranno presso il nido Skolè in via Spartaco Lavagnini e prevedono laboratori, giochi all’aperto e con l’acqua, giardinaggio, letture ad alta voce. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla Cooperativa chiamando il numero 3314540889.

“Considerate le esigenze di molte famiglie – ha commentato il sindaco Angela Bagni- che giustamente chiedevano, in vista della ripresa di molte attività lavorative dopo il lungo stop causato dal Covid-19,centri estivi anche per i bambini più piccoli ci siamo impegnati per capire come fare ad offrire, almeno per il mese di luglio, esperienze ludiche e formative consone per la fascia 0-3. Inoltre già dalla prossima settimana, annunceremo come fare per richiedere i contributi a sostegno della frequenza dei centri estivi, per tutte le fasce di età”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa