Spaccio tra giovanissimi, operazione dei carabinieri a Vinci, Empoli e San Miniato

Spaccio di droga come hashish e marijuana da marzo scorso, obiettivo la 'clientela' di giovani dell'Empolese. Per questo i carabinieri della compagnia di Empoli hanno proceduto con due arresti, una denuncia in stato di libertà e 4 segnalazioni alla prefettura per consumo di stupefacenti. Gli uomini guidati dal maggiore Daniele Riva hanno eseguito 13 perquisizioni su decreto emesso dal sostituto procuratore Fabio Di Vizio, dopo le indagini condotte dai militari della stazione di Vinci sul consumo di stupefacenti di giovani (talvolta anche minorenni). L'operazione si è estesa sui territori di Vinci, Empoli, San Miniato e Scicli (Ragusa). Coinvolti quaranta carabinieri della Compagnia di Empoli, coadiuvati da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Firenze e da personale delle Compagnie di San Miniato (PI) e di Modica (RG).

Gli arrestati sono un 20enne trovato con 16 pasticche di ecstasy (successivamente liberato) e un 19enne trovato con 40 grammi di marijuana, bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Quest'ultimo si trova adesso ai domiciliari. Denunciato in stato di libertà un 21enne trovato con 2 piante di canapa indiana e materiale per confezionamento. Le segnalazioni amministrative sono giunte per un 21enne trovato con 0,64 g di hashish, un 19enne con 2 g di marijuana e meno di un grammi di hashish, un 22enne con 10 grammi di hashish, un 21enne con meno di un grammo di hashish.

Il quadro probatorio acquisito dai carabinieri di Vinci ha consentito di di iscrivere nel registro degli indagati 5 persone e di emettere nei loro confronti decreti di perquisizione locale e personale.