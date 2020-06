Treni Empolese Valdelsa, 10 convogli cancellati in 2 giorni. Giannelli (FI): "Un incubo"

"Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di pendolari che ci hanno informato che gli ultimi giorni, purtroppo, sono stati un vero e proprio bollettino di guerra per la circolazione ferroviaria; per quanto tempo andrà avanti questa storia?" Questa la denuncia di Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia con delega a Trasporti e Viabilità.

"Le cause indicate, per i ritardi e le soppressioni, purtroppo, sono sempre le stesse - precisa Giannelli - "guasto temporaneo agli impianti di circolazione", "controllo tecnico ai sistemi di bordo", e chi più ne ha più ne metta. La sostanza, però, non cambia; solo negli ultimi 2 giorni oltre 10 convogli regionali delle linee FIRENZE SMN – PISA CLE, LIVORNO C.LE – FIRENZE SMN, SIENA – FIRENZE SMN hanno visto pesanti ritardi e/o cancellazioni".

"E questo è intollerabile, perché i pendolari pagano ed è giusto che abbiano servizi adeguati. Chiediamo quindi - sottolinea Giannelli - all'Assessore Regionale Vincenzo "va tutto bene" Ceccarelli, per quanto dovrà andare avanti tutto questo, e anche quanto tempo ancora i pendolari dovranno aspettare per avere i rimborsi degli abbonamenti di marzo, pagati ma non fruiti".

"E' tempo che finalmente - conclude Giannelli - la Regione Toscana, anzichè schierarsi sempre dalla parte di Trenitalia, si schieri dalla parte dei cittadini, che si trovano ogni giorno a combattere contro questa disorganizzazione, ormai sotto gli occhi di tutti, meno, evidentemente, che di Trenitalia e della Regione Toscana".

